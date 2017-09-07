В Мурманске состоялся спортивный фестиваль «Гольфстрим»

10 Сентября 2017 года, 09:30

МУРМАНСК/ 10 сентября/ БИ-ПОРТ - Тысячи зрителей пришли поддержать спортсменов, выступивших на фестивале «Гольфстрим», который состоялся в Мурманске в субботу. Публика одинаково тепло встречала как российских, так и иностранных участников.

Помимо заплыва через Кольский залив и самого массового состязания – забега через Кольский мост, состоялись также соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу на песке, парковым шахматам, и многим другим видам спорта. Большое количество зрителей собрали соревнования по автомобильному кроссу, в этом году данная дисциплина дебютировала на «Гольфстриме». Традиционно зрелищно смотрелась «Crazy миля», участникам которой в этот раз была предложена видоизмененная трасса.

С официальными результатами соревнований можно ознакомиться здесь.

Фоторепортаж.