Мурманским школьникам показали спектакль «Гонза и волшебные яблоки»

10 Сентября 2017 года, 11:41

МУРМАНСК/ 10 сентября/ БИ-ПОРТ - Мурманский областной драматический театр провел для школьников акцию, посвященную Дню знаний. Артисты театра показали ребятам спектакль «Гонза и волшебные яблоки».

Опыт проведения для школьников подобных акций по специальной цене очень понравился и учителям, и родителям. После спектакля они попросили администрацию театра чаще проводить для школьников подобные акции. Просьба не осталась без внимания. И во время осенних школьных каникул подобная акция вновь повторится, и у ребят, их родителей и учителей снова появится возможность посмотреть спектакли нашего театра по специальным ценам.

Напоминаем мурманчанам и гостям города, что открытие 79-го театрального сезона состоится 22 сентября в 19.00 спектаклем по пьесе Юрия Полякова «…Будем жить как боги?..». Ждем вас!