Сегодня в России отмечается День танкиста

10 Сентября 2017 года, 13:28

РОССИЯ/ 10 сентября/ БИ-ПОРТ - В Вооруженных Силах РФ отмечается особый профессиональный праздник – День танкиста, считающийся одним из самых знаменательных дат в Сухопутных войсках. В этом году традиционно во второе воскресенье сентября профессиональный праздник «День танкиста» отмечается в 71-й раз. Праздник учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 г. в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении Вооружённых Сил страны бронетанковой техникой.

В Сухопутных войсках в настоящее время – одна танковая армия, две танковые дивизии и две танковые бригады, расположенных на территории трех военных округов и оснащённых глубоко модернизированными танками Т-72, Т-80 и Т-90.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю с профессиональным праздником! Благодарю всех за самоотверженную службу и добросовестный труд. Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять свой долг по обеспечению безопасности государства», - поздравил с праздником министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Несмотря на развитие военной тактики и стратегии, появление новых форм и способов ведения боевых действий, танковые соединения по-прежнему призваны выполнять важнейшую роль на поле боя, и их ничем нельзя заменить.