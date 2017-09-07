В Оленегорске посетителю бара сломали челюсть

10 Сентября 2017 года, 15:30

ОЛЕНЕГОРСК/ 10 сентября/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске расследуется уголовное дело по факту причинения вреда здоровью средней тяжести. Подозреваемый – местный житель 1993 года рождения.

Как рассказали в УМВД по Мурманской области, в полицию Оленегорска поступило сообщение от администрации одного из развлекательных заведений о том, что посетители бара устроили драку. Конфликт возник между двумя клиентами заведения. В ходе драки ранее не судимый житель Оленегорска 1993 года рождения ударил по лицу молодого человека 1998 года рождения. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение с переломами челюсти.

Подозреваемого в причинении телесных повреждений доставили в отдел полиции и опросили. 24-летний житель Оленегорска признался в совершенном деянии, пояснив, что потерпевший первым затеял ссору. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы на срок до трех лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.