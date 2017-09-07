В Финляндии сокращается количество банковских отделений

10 Сентября 2017 года, 16:30

ФИНЛЯНДИЯ/ 10 сентября/ БИ-ПОРТ – В ближайшее время в Финляндии останется менее тысячи банковский отделений. Данные отчёта Службы финансового надзора Fiva публикует Yle.

В 2007 году в Финляндии было 1627 офисов, которые обслуживали частных клиентов. В течение последних десяти лет количество банков стабильно уменьшается. В 2000-х годах в стране закрывали в среднем по сто офисов в год, в последние годы чуть меньше.

Причина закрытию – онлайн-банкинг, который в Финляндии приобретает все большую популярность.