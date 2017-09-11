Сегодня исполнилось 140 лет со Дня рождения Феликса Дзержинского

11 Сентября 2017 года, 09:05

РОССИЯ/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 11 сентября, исполнилось 140 лет со Дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского.

Польский и русский революционер-марксист, советский государственный деятель, основатель и первый руководитель ВЧК-ОГПУ с 1917 по 1926 год, Дзержинский родился 11 сентября 1877 года в имении Дзержиново Ошмянского уезда Виленской губернии (Белоруссия) в мелкопоместной дворянской семье. Окончив гимназию, в 1895 году он вступил в литовскую социал-демократическую организацию, став революционером.

Участвовал в восстановлении социал-демократической организации, в Революции 1905-1907 годов, возглавлял Первомайскую демонстрацию в Варшаве. Был в ссылке в Вилюйске, отбывал наказание в Варшавской цитадели. На Vсъезде 1907 РСДРП он был заочно избран членом ЦК РСДРП. В апреле 1908 года был вновь арестован и приговорен к пожизненному поселению в Сибири, откуда бежал в Берлин и дальнейшую революционную деятельность продолжил уже в Кракове. В октябре 1917 года Дзержинский вошел в состав Военно-революционного центра по руководству вооруженным восстанием. Стал одним из организаторов Октябрьского восстания в Петрограде, руководил связью из Смольного.

По решению Совета Народных Комиссаров для борьбы с контрреволюцией и саботажем, 20 декабря 1917 года Дзержинский был назначен на должность председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии, провел большую работу по борьбе с контрреволюционными заговорами и мятежами. В 1920 году он был награжден орденом Красного Знамени. С января 1921 года возглавлял Комиссию по улучшению жизни детей, которая спасала беспризорников от голода и эпидемий. С апреля 1922 года возглавил наркомат путей сообщения, оставаясь одновременно председателем ВЧК и наркомом внутренних дел.

Дзержинский скончался 20 июля 1926 года сразу после заседания Объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП, на котором выступал с критикой троицкой оппозиции. Он похоронен у Кремлевской стены за Мавзолеем Ленина на Красной площади.