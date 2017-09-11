Сегодня исполнилось 140 лет со Дня рождения Феликса Дзержинского

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Мурманская филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама» Мурманская филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама»
Приглашаем в смарт- кафе «Вилка&Ложка» Приглашаем в смарт- кафе «Вилка&Ложка»
Приём документов на конкурс бизнес-проектов на предоставление субсидий Приём документов на конкурс бизнес-проектов на предоставление субсидий
«Урожай – 2017»: сельхозярмарка 9-10 сентября «Урожай – 2017»: сельхозярмарка 9-10 сентября
Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования
 
 

Видеоновости16+

Временное потепление батарей, поиски вора и сводка ГИБДД. Новости короткой строкой
 
 
 
 

Курсы валют 09.09.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
74,9049
0,1623
1 USD
Доллар США
56,9966
-0,8537
1 EUR
Евро
68,6923
-0,0859
10 NOK
Норвежских крон
73,7410
-0,2960
10 SEK
Шведских крон
71,9236
-0,6678
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

4.0 м/с
давление 756.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

Выбор редакции

В Долине Славы расширят площадь воинских захоронений
07 Сентября 2017, 11:30
В Долине Славы расширят площадь воинских захоронений
Мурманский художник Виталий Бубенцов открыл в Петрозаводске выставку «Из века в век»
07 Сентября 2017, 10:15
Мурманский художник Виталий Бубенцов открыл в Петрозаводске выставку «Из века в век»
Хибины – одно из лучших мест России для осенних путешествий
07 Сентября 2017, 09:59
Хибины – одно из лучших мест России для осенних путешествий
В Ревде закрыли ясельную группу детсада после случаев энтеровирусной инфекции
07 Сентября 2017, 09:12
В Ревде закрыли ясельную группу детсада после случаев энтеровирусной инфекции
 
 
 
 

Самое читаемое

Один человек погиб, пять пострадали в ДТП под Апатитами
10 Сентября 2017, 12:45
Пожар на мурманском рынке тушили 13 человек
10 Сентября 2017, 12:22
Явка на выборах в Мурманске составляет 3%
10 Сентября 2017, 11:50
8,8% избирателей проголосовали на допвыборах в Мурманске
10 Сентября 2017, 15:50
В Финляндии сокращается количество банковских отделений
10 Сентября 2017, 16:30
В Оленегорске посетителю бара сломали челюсть
10 Сентября 2017, 15:30
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Сегодня исполнилось 140 лет со Дня рождения Феликса Дзержинского
 
 
 
 
11 Сентября 2017 года, 09:05

Сегодня исполнилось 140 лет со Дня рождения Феликса Дзержинского


РОССИЯ/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 11 сентября, исполнилось 140 лет со Дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского.

Польский и русский революционер-марксист, советский государственный деятель, основатель и первый руководитель ВЧК-ОГПУ с 1917 по 1926 год, Дзержинский родился 11 сентября 1877 года в имении Дзержиново Ошмянского уезда Виленской губернии (Белоруссия) в мелкопоместной дворянской семье. Окончив гимназию, в 1895 году он вступил в литовскую социал-демократическую организацию, став революционером.

Участвовал в восстановлении социал-демократической организации, в Революции 1905-1907 годов, возглавлял Первомайскую демонстрацию в Варшаве. Был в ссылке в Вилюйске, отбывал наказание в Варшавской цитадели. На Vсъезде 1907 РСДРП он был заочно избран членом ЦК РСДРП. В апреле 1908 года был вновь арестован и приговорен к пожизненному поселению в Сибири, откуда бежал в Берлин и дальнейшую революционную деятельность продолжил уже в Кракове. В октябре 1917 года Дзержинский вошел в состав Военно-революционного центра по руководству вооруженным восстанием. Стал одним из организаторов Октябрьского восстания в Петрограде, руководил связью из Смольного.

По решению Совета Народных Комиссаров для борьбы с контрреволюцией и саботажем, 20 декабря 1917 года Дзержинский был назначен на должность председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии, провел большую работу по борьбе с контрреволюционными заговорами и мятежами. В 1920 году он был награжден орденом Красного Знамени. С января 1921 года возглавлял Комиссию по улучшению жизни детей, которая спасала беспризорников от голода и эпидемий. С апреля 1922 года возглавил наркомат путей сообщения, оставаясь одновременно председателем ВЧК и наркомом внутренних дел.

Дзержинский скончался 20 июля 1926 года сразу после заседания Объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП, на котором выступал с критикой троицкой оппозиции. Он похоронен у Кремлевской стены за Мавзолеем Ленина на Красной площади.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Молодой человек погиб в столкновении автомобилей в Апатитах
2.
Двух сирийцев отправили в колонию за попытку пересечь российско-норвежскую границу
3.
Автобус сгорел под Кировском
4.
Облачная и прохладная погода ожидается в Мурманской области
5.
В Мурманской области объявлено штормовое предупреждение
 
 
 
 
    array(1) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "31174" ["channel"]=> string(22) "/news/item/205153.html" ["comment"]=> string(206) "Правда, что, будучи министром ЖД, поднял цены на билеты на 1 рубль, что бы у учителей школ при ЖД была достойная З/П?" ["date"]=> string(19) "2017-09-11 10:26:05" ["autor"]=> string(22) "2297553 Здешний" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://media.cackle.me/a/ba/547330b719f6440143254" ["ip"]=> string(15) "213.142.203.130" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:70215530" } }
  • Правда, что, будучи министром ЖД, поднял цены на билеты на 1 рубль, что бы у учителей школ при ЖД была достойная З/П?
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта