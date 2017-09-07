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Главная » НОВОСТИ » Дело о захвате Кольского пивзавода передано в суд
 
 
 
 
11 Сентября 2017 года, 10:45

Дело о захвате Кольского пивзавода передано в суд


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ – В суд передано уголовное дело в отношении гражданина, чьё имя не называется, обвиняемого в самоуправстве. Речь идёт о так называемом захвате пивоваренного завода в Коле, который произошёл летом 2016 года.

В ходе предварительного следствия установлено, что в соответствии с решением суда, ООО «Кольская пивоваренная компания «Арктика» обязано не чинить препятствий в пользовании и обеспечить собственнику беспрепятственный доступ на ряд объектов недвижимости, расположенных по адресу: г.Кола, ул.Заводская, д.1А. Указанные объекты находились в фактическом владении ООО «КПК «Арктика» и использовались организацией в процессе производства пива и безалкогольных напитков.

Сотрудниками ООО «КПК «Арктика» собственник имущества, а также её представители не допускались на территорию производственного комплекса. Житель Мурманска 1970 года рождения, действуя на основании доверенности, решил самовольно проникнуть территорию предприятия.

«Собрав группу лиц из числа своих знакомых и родственников, с их помощью злоумышленник проник на территорию завода, после чего за пределы производственного комплекса были выдворены сотрудники предприятия. Тем самым был нарушен технологический процесс производства пива, что повлекло причинение ущерба предприятию на общую сумму около 171 тысячи рублей», - рассказали в УМВД по Мурманской области.

Следствием установлено, что мужчина также незаконно удерживал в своем владении имущество предприятия общей стоимостью 5 миллионов рублей, в результате чего организации был причинен вред в виде нарушения прав владения, пользования и распоряжения имуществом

В процессе расследования уголовного дела собрана достаточная доказательная база, в настоящее время мужчине предъявлено обвинение в самоуправстве.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

 

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