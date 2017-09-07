11,36% мурманчан проголосовали на дополнительных выборах

11 Сентября 2017 года, 10:59

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ – Вчера в Мурманской области состоялись выборы и дополнительные выборы в муниципальные советы депутатов. Всего «разыгрывается» 50 мандатов.

Для более 43 тысяч мурманчан, проживающих в избирательных округах №3 и №5, с утра работали 25 избирательных участков. Итоговая явка на дополнительные выборы составила 11,36%.

На выборы по третьему округу пришли 2033 человека. Лидером здесь стала Татьяна Елпанова, возглавляющая муниципальную стоматологическую клинику (1161 голос, 56,4%). В пятом округе проголосовало 2793 человека, свои голоса большинство отдало за директора школы №5 Ирину Ускову (1776, 62,98%) и самовыдвиженца Антона Набатова (775, 27,48%).

«Явка на выборы в Виядево составила 40,17%, в Ковдоре – 21,45%, в Териберке – 43,19%. На дополнительных выборах в Варзуге проголосовало 39,8%, в Ревде – 25,93%, в Коле – 10,16%», – сообщили «Би-порту» в областном Избиркоме.

Никаких нарушений зарегистрировано не было.