Склад боеприпасов времён войны нашли в Печенгском районе

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ - 31 августа в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Управлением ФСБ России по Северному флоту в окрестностях поселка Верхнее Луостари Печенгского района обнаружены и изъяты из незаконного оборота 298 патронов различного калибра, 15 артиллерийских снарядов, 23 взрывателя разных типов.
Исследованием средств поражения установлено, что они находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для применения, патроны признаны боевыми. В интересах установления принадлежности боеприпасов и обстоятельств их попадания в незаконный оборот сотрудниками органа безопасности проводятся проверочные мероприятия.