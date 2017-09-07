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Главная » НОВОСТИ » У 41% россиян в близком окружении есть алкоголики
 
 
 
 
11 Сентября 2017 года, 12:00

У 41% россиян в близком окружении есть алкоголики


РОССИЯ/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного теме алкоголизма.

Проблема алкоголизма актуальна для многих: у 41% опрошенных в близком окружении есть алкоголики. Большинство граждан не безразличны в вопросе отношения к алкоголикам, а законодательство, направленное на снижение употребления алкоголя, считается скорее слишком мягкими. Ряд мер по борьбе с алкоголизмом находит широкую поддержку среди населения.

Чаще всего алкоголизм относят к категории болезней, требующих медицинского вмешательства (45%). 27% считают это болезнью социального характера. Существующие государственные меры по сокращению потребления алкоголя 41% опрошенных назвали недостаточными, 9% характеризуют их как чрезмерные, а о достаточности говорят 35%.

Среди мер по борьбе с алкоголизмом наибольшей поддержкой пользуется запрет на продажу спиртного гражданам, не достигшим 21 года (53%), запрет рекламы алкоголя (46%), пропаганда здорового образа жизни (48%) – с 2005 года (39%) актуальность последней выросла. В то же время снизилась доля тех, кто выбирает «введение уголовной ответственности за распитие спиртных напитков и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах» (с 39% до 28%).

Наименее популярными мерами являются повышение цен на алкогольную продукцию (18%) и введение «сухого закона» (13%). Респонденты, сказавшие, что в их близком кругу есть алкоголики, чаще остальных поддерживают «адресные» действия: принудительное лечение (36%), запрет продажи алкоголя в утреннее время (35%). Начало антиалкогольной кампании в стране поддержали бы 64% россиян.

«Сегодня общество санкционирует государству широкие полномочия по осуществлению достаточно жестких мер, направленных на ограничение потребления алкоголя. С другой стороны, формируется запрос не только на запретительные меры: общество ожидает наглядных мер по пропаганде ЗОЖ. Если мы обратим внимание на то, что в целом россияне считают алкоголизм медицинской и социальной проблемой, то очевидно, что сегодня общество ожидает от государства масштабных шагов, которые были бы логичным продолжением политики, проводимой в последние несколько лет и направленной на борьбу с потреблением алкоголя и табачных изделий», – отметил руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

 

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