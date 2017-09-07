БПК «Вице-адмирал Кулаков» защищает гражданские суда от пиратов в Аденском заливе

11 Сентября 2017 года, 12:10

МИР/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ - Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий учебно-боевые задачи в дальней океанской зоне, обеспечил проводку очередного конвоя через Аденский залив в Красное море. Российские моряки сопроводили балкер под флагом государства Барбадос из северной части Аравийского моря. Совместное плавание продолжалось в течение трёх суток, пока не были пройдены опасные районы южной части Красного моря. В настоящее время угроза нападения пиратов на гражданское судно минимальна и оно продолжило движение самостоятельно.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел из Северомроска в конце июня. Основной задачей экипажа на данном этапе дальнего похода является обеспечение безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива.