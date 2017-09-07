Более 140 тысяч тонн рыбы обработал Мурманский рыбный порт с начала года

11 Сентября 2017 года, 12:35

МУРМАНСК/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ - В июне Мурманский морской рыбный порт обработал 23,4 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, а в июле – 26,5 тысячи. В августе темпы резко снизились – в Мурманск привезли 17,1 тысячи тонн рыбопродукции, сообщили в пресс-службе порта.

«Падение объемов добычи рыбы в последнем месяце лета объясняется ситуацией на промысле: крупных скоплений рыбы стало меньше, у рыбаков больше времени уходило на их поиски, а значит, переходы до порта стали длиннее. Некоторые траулеры даже возвращались в Мурманск с неполными трюмами из-за того, что топливо было на исходе», - рассказывает Виталий Клименков, главный диспетчер АО «Мурманский морской рыбный порт».

Общий грузооборот порта за восемь месяцев 2017 года составил 243,9 тысяч тонн, в том числе рыбы – 141,5 тысячи тонн.