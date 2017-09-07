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Главная » НОВОСТИ » Мурманские портовики присоединились к акции «Зеленый рекорд»
 
 
 
 
11 Сентября 2017 года, 12:50

Мурманские портовики присоединились к акции «Зеленый рекорд»


МУРМАНСК/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ - Сотрудники Мурманского морского торгового порта высадили 150 новых растений в припортовом районе, на улице Привокзальной.

Саженцы рябины, березы и шиповника были выращены в питомнике Полярной опытной станции Всероссийского института растениеводства, в городе Апатиты. Все растения имеют паспорт, который подтверждает их адаптацию к природно-климатическим условиям Кольского Заполярья.

Для того чтобы максимально повысить степень приживаемости новых зеленых насаждений силами порта к месту высадки деревьев и кустарников был завезен плодородный грунт, выкошена высокая трава, заранее выкопаны глубокие лунки.

Мурманский морской торговый порт – постоянный участник акций по озеленению городских территорий. Именно портовики придумали в начале лета проводить «День сирени». За два года с помощью ПАО «ММТП» появились новые сиреневые аллеи в районе памятника «Ждущей» и по пути к мемориалу «Защитникам Заполярья».

Сотрудники порта с удовольствием участвуют и в «Зеленом рекорде», порой целыми семьями. Для участия в акции обязательно приглашаются ветераны предприятия, школьники из подшефных образовательных учреждений и просто горожане, проживающие рядом. В сентябре прошлого года в рамках «Зеленого рекорда» портовики высадили в сквере на улице Марата 150 деревьев и кустарников, практически все из которых прижились.

Реализуется масштабная программа по озеленению территории и самого торгового порта: летом на промышленной площадке были высажены более 60 новых хвойных и лиственных деревьев высотой от 2 до 5,5 метров. Их функция не только декоративная, но и защитная. «Живая изгородь» не только обогащает воздух фитонцидами, но и является препятствием для распространения пыли. Новые посадки крупномеров в порту ожидаются в конце сентября – партию елей выстой до 2 метров в Мурманск привезут из Санкт-Петербурга.

 

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