С острова Котельный начали вывозить металлолом

11 Сентября 2017 года, 13:25

РОССИЯ/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ - Экологический взвод Северного флота завершил укладку в контейнеры спресованную бочкотару и другой металлолом, собранный на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в ходе летнего сезона 2017 года. Всего было заполнено 83 двадцатитонных транспортных контейнера. Их общий вес составляет около 1000 тонн, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

Сегодня была окончена погрузка контейнеров на теплоход «Капитан Данилкин», который в начале сентября привёз на остров котельный продовольствие, вещи и строительные материалы в рамках программы северного завоза. В ближайшее время судно отправится в обратный путь и доставит загруженный металлолом на материк.

Впервые работа по очистке арктического острова Котельный экологическим взводом Северного флота была начата в 2015 году. За три года работ с него вывезено более 2000 тонн металлолома.