ITea-69: образование в сфере информационных технологий

11 Сентября 2017 года, 13:23

МУРМАНСК/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ - Образование в IT - традиционная тема сентября. Чего работодатели ждут от выпускников? Какие знания и навыки в ИТ наиболее востребованы на рынке? Возможности учебных заведений региона в подготовке кадров для отрасли, последние изменения в структуре ВУЗов и ССУЗов обсудим 21 сентября 2017 года на встрече клуба ITea, организованной ГК «IT Полюс».

Спикеры мероприятия - профессор МГТУ Вадим Качала и доцент кафедры МФиИТ МАГУ Иван Запорожцев. Гостями мероприятия также станут студенты профильных факультетов, проходившие практику в ИТ-подразделениях региона.



Организаторы приглашают всех тех, кому интересна эта тема.

Мероприятие пройдет в конференц-зале офисного центра на пр. Ленина, д. 43, 6-й этаж. Начало в 18.00

Обязательна предварительная регистрация по электронной почте itea@it-murman.ru, или по телефону 692-700

Справочно

Клуб ITea – это сообщество специалистов предприятий и организаций Мурманской области, интересующихся информационными технологиями. Клуб ITea, организованный ГК «IT Полюс», функционирует с января 2010 года. Встречи проходят ежемесячно, кроме летнего периода. Каждое заседание имеет тематическую направленность и проходит в непринуждённой, доброжелательной обстановке, «за чашкой чая». Участники готовят короткие сообщения, относящиеся к заявленному предмету встречи, после чего обсуждают актуальные вопросы, лежащие в плоскости рассматриваемой темы. Среди постоянных участников клуба – представители администрации, топ-менеджеры, профессиональные IT-специалисты компаний города и области, научные сотрудники ведущих университетов города и институтов Кольского научного центра.

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