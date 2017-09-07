Выборы в России прошли спокойно

11 Сентября 2017 года, 14:15

РОССИЯ/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ – В России в единый день голосования прошли выборы в 82 субъектах: граждане выбирали высших должностных лиц в 16 регионах, депутатов региональных парламентов и представительных органов муниципальных образований.

Эксперты отмечают, что на этих выборах не отмечено стремления властей искусственно продемонстрировать высокую активность избирателей, снизилось «административное давление», и явка была «естественной».

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что жалоб на удаление наблюдателей от партий и кандидатов с избирательных участков в ЦИК в ходе голосования не поступало. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил «Известиям», что массовых нарушений удалось избежать благодаря контролю со стороны партий, избиркомов и гражданского общества.

Член совета директоров ЭИСИ Глеб Кузнецов заметил, что явка на выборах «в целом соответствует региональным практикам», подчеркнув, что сравнивать необходимо «регион с самим собой» (явку на предыдущих выборах того же уровня в том же регионе), а не среднюю явку на «выборах 2017 года» с явкой «на выборах 2016 года». Кузнецов также подчеркнул, что нарушений на выборах стало меньше, а наказывать за них стали жестче. Итоговая явка на дополнительные выборы в Мурманске составила 11,36%, максимальная явка по области в Териберке – 43,19%, минимальная явка в Коле – 10,16%. Нарушений зафиксировано не было.