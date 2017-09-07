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Главная » НОВОСТИ » Победителями в гонке «Арктик Трофи» стали москвичи
 
 
 
 
11 Сентября 2017 года, 14:30

Победителями в гонке «Арктик Трофи» стали москвичи


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ – В этом году в XXIV раз на северном бездорожье состоялись соревнования «Арктик Трофи». На линию старта 3 сентября вышли 13 экипажей, однако спустя неделю до финала добрались только девять: остальные сошли с пробега из-за серьезных повреждений. Все шесть этапов самая горячая борьба разворачивалась между четырьмя командами – двумя чемпионскими дуэтами из Москвы, экипажем апатитчан и норвежской командой.

Поломки в пути добавляли интриг: на третьем этапе столичный «Нимал» часть трассы проехал задним ходом, а апатитская «Темная лошадка» заглохла в лесу, на сутки выбыв из гонки. На остальных спецучастках апатитчане пытались наверстать упущенное, тем временем московский «Экипаж 14» еле уцелел, когда переправлялся через водоем. Между тем с небольшим отрывом лидеров преследовал норвежский «Викинг», не смотря на уроны, которые наносило бездорожье.

Лидером последнего этапа, который состоялся 9 сентября, стала апатитская «Темная лошадка», однако в общем зачете она заняла лишь четвертое место. Победителями «Арктик Трофи 2017» объявлены: 1 место – команда «Нимал» (Москва), 2 место – команда «Экипаж 14» (Москва), 3 место – команда «Викинг» (Норвегия).

По мнению директора клуба «Арктик Трофи» Владимира Ежова, гонка вышла напряженной, хотя по скорости прохождения заняла и немного времени. В этом году за соревнованиями можно было следить в режиме реального времени.

 

 

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