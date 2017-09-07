Обмана в сфере торговли стало меньше

11 Сентября 2017 года, 15:05

РОССИЯ/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ – За первые шесть месяцев этого года Роспотребнадзор провел 25,5 тысяч проверок торгующих организаций и выявил 17,7 тысяч нарушений, пишут «Известия». Годом ранее служба зафиксировала 17,8 тысяч нарушений при 23,9 тысячах проверок.

По данным Роспотребнадзора, заметно сократилось число случаев обмана потребителей. За первые полгода 2017 служба обнаружила почти тысячу таких нарушений, а год назад — 1,5 тысячи (что составило 3,9% и 6,2% от общего числа соответственно). Также сократилось число иных нарушений прав потребителей — с 6,7 тысяч случаев в первые шесть месяцев 2016 года до 5,9 тысяч случаев в тот же период 2017 (28,1% и 23,2%).

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет «Ашан», X5 Retail Group, «Дикси», «Магнит» и другие крупнейшие сети) Илья Ломакин-Румянцев предположил, что снижение числа нарушений связано с борьбой за потребителя. Конкуренция ужесточается, и торговля начинает беречь своего покупателя, пояснил эксперт.

Председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов объяснил снижение числа нарушений прав потребителей с тем, что граждане при наличии на то оснований всё чаще обращаются в контролирующие органы.

«Суды в большинстве споров встают на сторону граждан, поэтому многие компании стараются избегать нарушений, либо мирно решают все споры. Сейчас получить удовлетворение своих претензий от компаний намного проще, чем несколько лет назад. При этом значимых изменений закона «О защите прав потребителей» не было, — отметил Сухов.

В начале сентября Дмитрий Медведев утвердил стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей.