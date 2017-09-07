Следком проводит проверку после падения мальчика со здания школа в Ревде

11 Сентября 2017 года, 15:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области проводит проверку по факту падения 13-летнего мальчика со здания недостроенной школы в посёлке Ревда. Об этом «Би-порту» сообщили в ведомстве. Напомним, ребёнок был госпитализирован в медицинское учреждение.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе балансовая принадлежность здания и должностные лица, в чьи обязанности входит организация режима охраны объекта», - сообщили агентству.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.