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Главная » НОВОСТИ » Эксперт: должников по ЖКХ можно не наказывать
 
 
 
 
11 Сентября 2017 года, 16:12

Эксперт: должников по ЖКХ можно не наказывать


РОССИЯ/ 11 сентября/ БИ-ПОРТ – Некоторых граждан, задолжавших по уплате за жилищно-коммунальные услуги, нужно не наказывать, а оказалть им помощь. Так считает председатель Наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

«Что касается злостных должников, то тут надо просто определиться, почему он злостный. Этим должны заняться, конечно, управляющие компании», - привод слова Степашина «Российская газета».

Он привёл в пример многодетную семью, которой не хватает денег на оплату «коммуналки», поэтому их надо не наказывать, а оказать помощь.

«Здесь не может быть единого правила. Все зависит от того, сколько люди получают, как они живут», - отметил он.

 

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