Кольский полуостров почувствует приближение осени

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ - 12-14 сентября, Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии, занимающей Норвежское море и Северную Европу. В этот период в нашем регионе ожидается прохладная с дождями погода. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Температура воздуха +7+12 градусов.
На западе Баренцева моря наблюдается ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +5 градусов, ветер южный 2-4 м/с.