Каскад Нивских ГЭС произведёт водосброс

12 Сентября 2017 года, 08:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ - Каскад Нивских ГЭС с 15 сентября 2017 года произведет сбросы воды через Лягкоминский гидроузел в русло реки Ковда. Об этом «Би-порту» сообщили в филиале «Кольский» ТГК-1.

«В связи с дождевым паводком наблюдается высокий приток воды в Ковдоозере. Верхняя отметка накопления водных запасов в водохранилище достигла максимально допустимого значения. Правилами водопользования в таких условиях предусмотрено осуществление сбросов воды», — пояснил директор Каскада Нивских ГЭС Андрей Жарников.

Продолжительность водосброса будет определяться погодными условиями.

Ранее сообщалось о начале водосброса на Нива ГЭС-2.