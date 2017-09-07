Испытания энергоблока для плавучей АЭС запланированы на конец 2018 года

12 Сентября 2017 года, 09:00

РОССИЯ/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – Испытания энергоблока для плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов»запланированы на конец 2018 года. Об этом сообщили в МИнвостокразвития.

Большая атомная электростанция сооружается на земле. Для ее функционирования нужна соответствующая инфраструктура. Для ее создания нужна большая территория. Энергоблок ПАТЭС сооружен на судне стояночного типа, ограничен его размерами.

«Оборудование установлено в более стесненных условиях чем на обычных атомных электростанциях. Но зато у такой станции есть возможность транспортировки и реализации своего назначения в различных местах, где требуется электрическая и тепловая энергия», - прокомментировал Виталий Трутнев, глава дирекции по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций филиала АО «Концерн Росэнергоатом».

Судно имеет длину 140 метров, ширину 30 метров, высота надводного борта составляет 10 метров, осадка 5,7 метров, водоизмещение – 21,58 тысяча тонн. Мощность выдачи электроэнергии 72 МВт. Станция будет оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С.

Как ранее сообщалось, до конца 2017 года «Академик Ломоносов» должен быть отбуксирован в Мурманск, а уже оттуда - к месту работы и подключен к береговой инфраструктуре, сооружаемой в порту Певек Чукотского автономного округа.