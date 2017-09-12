Норвежский пенсионный фонд уходит из российской валюты

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Тойота Центр Мурманск отмечает 5-летие Тойота Центр Мурманск отмечает 5-летие
ITea-69: образование в сфере информационных технологий ITea-69: образование в сфере информационных технологий
Мурманская филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама» Мурманская филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама»
Приглашаем в смарт- кафе «Вилка&Ложка» Приглашаем в смарт- кафе «Вилка&Ложка»
Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования
 
 

Видеоновости16+

Полное видео программы «Дневные новости»
 
 
 
 

Курсы валют 12.09.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,4179
0,5130
1 USD
Доллар США
57,1694
0,1728
1 EUR
Евро
68,6490
-0,0433
10 NOK
Норвежских крон
73,5279
-0,2131
10 SEK
Шведских крон
71,9854
0,0618
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

2.9 м/с
давление 756.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

Выбор редакции

В Долине Славы расширят площадь воинских захоронений
07 Сентября 2017, 11:30
В Долине Славы расширят площадь воинских захоронений
Мурманский художник Виталий Бубенцов открыл в Петрозаводске выставку «Из века в век»
07 Сентября 2017, 10:15
Мурманский художник Виталий Бубенцов открыл в Петрозаводске выставку «Из века в век»
Хибины – одно из лучших мест России для осенних путешествий
07 Сентября 2017, 09:59
Хибины – одно из лучших мест России для осенних путешествий
В Ревде закрыли ясельную группу детсада после случаев энтеровирусной инфекции
07 Сентября 2017, 09:12
В Ревде закрыли ясельную группу детсада после случаев энтеровирусной инфекции
 
 
 
 

Самое читаемое

Алексей Навальный приедет в Мурманск
11 Сентября 2017, 18:01
По факту смертельного ДТП под Апатитами возбуждено уголовное дело
11 Сентября 2017, 13:40
С начала сезона активности клещей в медицинские организации Мурманской области обратилось 73 жителя
11 Сентября 2017, 13:09
11,36% мурманчан проголосовали на дополнительных выборах
11 Сентября 2017, 10:59
В здании мурманской поликлиники произошёл пожар
11 Сентября 2017, 16:55
У 41% россиян в близком окружении есть алкоголики
11 Сентября 2017, 12:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Норвежский пенсионный фонд уходит из российской валюты
 
 
 
 
12 Сентября 2017 года, 09:20

Норвежский пенсионный фонд уходит из российской валюты


РОССИЯ/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – Пенсионный фонд Норвегии приняли решение прекратить вкладывать в российский рубль. Самый богатый суверенный фонд на планете, чьи активы в 2017 году достигли 1 триллиона долларов, планирует распродать облигации развивающихся стран и оставить в портфеле лишь бумаги в долларах США, евро и британских фунтах, пишет finanz.ru.

В результате рынок госдолга РФ потеряет почти 20% всех иностранных инвестиций, сделанных за последние 1,5 года - в сумме за это время нерезиденты вложили в ОФЗ (облигации федерального займа) 14 млрд долларов. Этот рекордный в истории приток «отвязал» рубль от нефти и к лету 2017-го поднял его курс на 10% выше фундаментально обоснованных значений, говорит аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Риск, однако, заключается в том, что исход одного крупного инвестора может побудить остальных последовать его примеру, предупреждает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. В случае массового исхода иностранцев из ОФЗ, при нефти по 50 справедливый курс поднимется до 70-73 рублей.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Школьники Мурманской области посетят ПИНРО и Главрыбвод
2.
В Кольском районе пройдет областная военно-спортивная игра «Зарница»
3.
Испытания энергоблока для плавучей АЭС запланированы на конец 2018 года
4.
Каскад Нивских ГЭС произведёт водосброс
5.
Кольский полуостров почувствует приближение осени
 
 
 
 
    array(2) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "31245" ["channel"]=> string(22) "/news/item/205188.html" ["comment"]=> string(230) "Какая то малюсенькая Норвегия и самый богатый пенсионный фонд на планете, в отличии от огромной России и нищими пенсионерами." ["date"]=> string(19) "2017-09-12 10:33:21" ["autor"]=> string(12) "аноним" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "217.118.78.95" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:70239381" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "31253" ["channel"]=> string(22) "/news/item/205188.html" ["comment"]=> string(731) "Ключевое слово "малюсенькая". 75% бюджета нефтяные. Качает как прклятая, а населения меньше, чем в Питере. А у нас , на минуточку, населения в 30 раз больше, огромные территории, где нужно содержать инфраструктуру, границы. Мы только на себя 83 млрд кубов газа тратим, а норги бы их продали. Вы еще нас с ОАЭ сравните, где населения миллион и вечное лето. Хотите как норгов? Так платите 60 налогов, причем честно." ["date"]=> string(19) "2017-09-12 10:57:23" ["autor"]=> string(12) "Знайка" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "178.34.181.50" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:70239825" } }
  • Какая то малюсенькая Норвегия и самый богатый пенсионный фонд на планете, в отличии от огромной России и нищими пенсионерами.
  • Ключевое слово "малюсенькая". 75% бюджета нефтяные. Качает как прклятая, а населения меньше, чем в Питере. А у нас , на минуточку, населения в 30 раз больше, огромные территории, где нужно содержать инфраструктуру, границы. Мы только на себя 83 млрд кубов газа тратим, а норги бы их продали. Вы еще нас с ОАЭ сравните, где населения миллион и вечное лето. Хотите как норгов? Так платите 60 налогов, причем честно.
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта