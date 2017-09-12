Норвежский пенсионный фонд уходит из российской валюты

12 Сентября 2017 года, 09:20

РОССИЯ/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – Пенсионный фонд Норвегии приняли решение прекратить вкладывать в российский рубль. Самый богатый суверенный фонд на планете, чьи активы в 2017 году достигли 1 триллиона долларов, планирует распродать облигации развивающихся стран и оставить в портфеле лишь бумаги в долларах США, евро и британских фунтах, пишет finanz.ru.

В результате рынок госдолга РФ потеряет почти 20% всех иностранных инвестиций, сделанных за последние 1,5 года - в сумме за это время нерезиденты вложили в ОФЗ (облигации федерального займа) 14 млрд долларов. Этот рекордный в истории приток «отвязал» рубль от нефти и к лету 2017-го поднял его курс на 10% выше фундаментально обоснованных значений, говорит аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Риск, однако, заключается в том, что исход одного крупного инвестора может побудить остальных последовать его примеру, предупреждает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. В случае массового исхода иностранцев из ОФЗ, при нефти по 50 справедливый курс поднимется до 70-73 рублей.