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Сари
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Главная » НОВОСТИ » Школьники Мурманской области посетят ПИНРО и Главрыбвод
 
 
 
 
12 Сентября 2017 года, 09:55

Школьники Мурманской области посетят ПИНРО и Главрыбвод


МУРМАНСК/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске продолжается областной образовательный проект «Полигон-PRO»: день на производстве».

«Полигон-PRO» – это проект, который проводится в целях популяризации профессий, повышения профессиональной мотивации и заинтересованности учащихся Мурманской области в профессиях, востребованных в регионе.

Проект стартовал в марте этого года, и первой его площадкой был выбран филиал ФГУП «Почта России». В апреле для школьников свои двери распахнули филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» и Мурманская областная клиническая больница имени П. А. Баяндина.

В сентябре школьники посетят две площадки естественнонаучного направления. Первой площадкой станет Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича, а 20 сентября ребята посетят Мурманский филиал ФГБУ «Главрыбвод».

На базе предприятий организаторами запланирована увлекательная образовательная программа, включающая в себя проведение мастер-классов, интерактивных бесед, деловых игр и встреч с заслуженными работниками учреждений. Школьникам будет предложено посетить ключевые высокотехнологичные объекты данных предприятий.

В рамках мероприятия организаторы руководствуются новыми и современными подходами организации профориентационной работы. Полученный опыт поможет им в процессе профессионального самоопределения и личностного роста.

 

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