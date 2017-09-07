В России утвердили стандарт работы сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков

12 Сентября 2017 года, 10:45

РОССИЯ/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – С 1 января 2018 года вступит в силу государственный стандарт по переводу на русский жестовый язык для инвалидов по слуху. Об этом «Известиям» сообщили в Росстандарте. Утвержденный ГОСТ впервые устанавливает требования к сурдопереводчикам и тифлосурдопереводчикам.

Общаться по новому ГОСТу предложат при предоставлении услуг слабослышащим людям. В госструктурах рекомендуется постоянное присутствие специалиста-переводчика. Они могут работать в учебных заведениях, в поликлиниках и больницах, на культурных, спортивных и религиозных мероприятиях. Также сурдопереводчиков рекомендуется привлекать во время выборов, митингов, демонстраций.

«Русский жестовый язык (РЖЯ) постоянно развивается, с появлением новых слов и понятий пополняется новыми жестами. В таких сферах, как программирование, инженерия, медицина, уже создаются профильные словари жестового языка. Развитие РЖЯ порождает для инвалидов по слуху проблему адекватного перевода, обусловленную отсутствием единого подхода к классификации услуг. В связи с этим возникает объективная необходимость в стандартизации», — пояснили в Росстандарте.

По мнению ведомства, утверждение ГОСТа по сурдопереводу позволит улучшить качество этой услуги, а также повысить уровень образования для инвалидов по слуху. Они станут более конкурентоспособны на рынке труда.