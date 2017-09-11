Детей с ожирением в России стало вдвое больше

12 Сентября 2017 года, 12:00

РОССИЯ/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – Уровень детского ожирения в России неуклонно растет, пишут «Известия». По последним данным Эндокринологического научного центра Министерства здравоохранения, этим недугом страдают 5–8% школьников.

В этом году ФГБУ «Эндокринологический научный центр» запустило масштабное исследование школьников по всей стране, пробный раунд которого уже прошел. Этой осенью планируется проведение второго этапа. В случайном порядке выбирается определенное количество школ, из каждой берется один первый класс, и в нем измеряются параметры всех детей. Через два года ученые планируют оценить показатели тех же школьников, чтобы понять, как ситуация изменилась со временем.

По данным научного центра, распространенность детского ожирения колеблется в пределах 8%. В 1990-е годы этот показатель был на уровне 2–3%. А избыточная масса тела зафиксирована у 11–18% детей. Они находятся в группе риска, так как с большой вероятностью впоследствии будут страдать ожирением. Как рассказал эндокринолог-репродуктолог Павел Окороков, ситуация приобретает масштаб эпидемии.

«По детям это большая цифра. Но у взрослого населения все гораздо хуже. Избыток массы тела и ожирение наблюдается более чем у половины россиян», — отметил эксперт.

Как сообщил эндокринолог-онколог ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Игорь Чугунов, по распространенности ожирения среди детей мы начинаем догонять Америку. Это связано с тем, что меняется образ жизни, снижается физическая активность, доступны легкоусвояемые углеводы и жиры. Играет роль и нарушение режима дня.

«К сожалению, ожирение, появившееся в детстве, сохраняется у большого процента взрослых и прогрессирует дальше, — рассказали в Минздраве. — У девушек-подростков, обследованных в 1985–1987 гг., а затем через 15 лет, ожирение сохранялось в 83% случаев, а в 61% оно прогрессировало. При этом у абсолютного большинства этих девушек имелись серьезные проблемы в репродуктивной сфер».

Последствиями ожирения могут быть сахарный диабет второго типа, гипертония, холецистит, панкреатит и другие заболевания.