В Мурманске сегодня дадут отопление

МУРМАНСК/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – С полночь 12 сентября в жилых домах Мурманска будет подключено отопление. Соответствующее постановление было подписано главой администрации города Андреем Сысоевым.
С 30 августа тепло стало поступать в детские сады, школы, гимназии, прогимназии, лицеи, с 1 сентября – в учреждения дополнительного образования, расположенные в отдельно стоящих зданиях.
Запуск отопления может занимать до пяти дней, поскольку он включает в себя регулировку систем отопления в каждом отдельно взятом доме. Ответственность за это несут управляющие организации. Город будет тщательно контролировать этот процесс и сообщать о фактах нарушения сроков в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области и прокуратуры округов.
АГМ