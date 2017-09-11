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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске сегодня дадут отопление
 
 
 
 
12 Сентября 2017 года, 12:10

В Мурманске сегодня дадут отопление


МУРМАНСК/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – С полночь 12 сентября в жилых домах Мурманска будет подключено отопление. Соответствующее постановление было подписано главой администрации города Андреем Сысоевым.

С 30 августа тепло стало поступать в детские сады, школы, гимназии, прогимназии, лицеи, с 1 сентября – в учреждения дополнительного образования, расположенные в отдельно стоящих зданиях.

Запуск отопления может занимать до пяти дней, поскольку он включает в себя регулировку систем отопления в каждом отдельно взятом доме. Ответственность за это несут управляющие организации. Город будет тщательно контролировать этот процесс и сообщать о фактах нарушения сроков в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области и прокуратуры округов.

АГМ

 

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