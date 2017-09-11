В Рунете появится новый тип запрещенного контента

12 Сентября 2017 года, 12:45

РОССИЯ/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – Сайты, созданные для мошенничества на финансовом рынке, будут блокироваться, пишут «Известия». Об этом говорится в Стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей, которую утвердил Дмитрий Медведев.

Утвержденная стратегия определяет цели, задачи и принципы государственной политики в области защиты прав потребителей, обеспечения права граждан на доступ к безопасным товарам. Согласно этому документу Банк России сможет проводить экспертизу сайтов, действующих «с нарушениями законодательства РФ, регулирующего отношения на финансовом рынке, в том числе для совершения мошеннических действий на финансовом рынке».

«Банк России и Министерство связи и массовых коммуникаций работают над изменениями в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые позволят противодействовать мошенническим ресурсам в сети более эффективно», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Предполагается наделить Банк России правом принимать решение о включении ресурсов в единый реестр запрещенных сайтов (получивший в СМИ название «черный список»).

Сегодня в России контент может быть признан противозаконным по решению суда. Кроме того, сайты блокируют в соответствии с законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Согласно постановлению правительства выявлением порнографических материалов в интернете занимается Роскомнадзор; поиском информации о незаконном распространении наркотиков и их пропаганде — МВД; материалами с пропагандой суицида занимается Роспотребнадзор; незаконные букмекерские конторы и интернет-казино выявляет Федеральная налоговая служба. Генпрокуратура принимает решения о блокировке экстремистских материалов.

Адреса ресурсов с противозаконным контентом передаются в Роскомнадзор, отвечающий за ведение реестра запрещенных сайтов. Ведомство направляет администратору сайта уведомление о необходимости удаления противозаконной информации. Если требование не выполнено, сайт добавляют в черный список. После этого российские провайдеры должны закрыть доступ к нему для своих пользователей.

Таким образом, в Рунете появится новый вид запрещенной информации — информация, использующаяся для мошенничеств на финансовом рынке. Например, в ряде случаев финансовые организации, которые лишились лицензии, продолжают через интернет предлагать «заем до зарплаты».