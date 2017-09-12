Сотруднику апатитского следственного изолятора вручили золотой знак ГТО

12 Сентября 2017 года, 18:42

АПАТИТЫ/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – Во время празднования Дня города Апатиты состоялось торжественное вручение золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» сотруднику следственного изолятора №2 Сергею Рябову.

Для получения престижной награды, Сергею пришлось потрудиться. Пять месяцев он последовательно выполнял нормативы на золотой знак отличия. Сергей испытывал свои физические возможности по следующим видам спорта: плавание - 50 метров свободным стилем, беговые лыжи 5 км свободным стилем, бег на дистанции – 2 км и 60 метров, пулевая стрельба – дистанция 15 метров из пневматической винтовки, подтягивание на перекладине, прыжок в длину, рывок гири 16 кг, наклон вперед из положения стоя.

Как говорит сам сотрудник апатитского изолятора, сдача нормативов явилась настоящей проверкой своих физических возможностей.