Новый генконсул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал встретился с Мариной Ковтун

МУРМАНСК/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – Сегодня в стенах правительства Мурманской области состоялась встреча губернатора Марины Ковтун с новым Генеральным консулом Королевства Норвегия в Мурманске Эриком Сведалом.
Генеральный консул Норвегии в Мурманске подчеркнул, что эффективное сотрудничество между странами продолжается и отвечает взаимным интересам.
«Я рад встрече в новом статусе и надеюсь на конструктивный диалог. Я много общался с моим предшественником Уле Андреасом, и это вдохновило меня на продуктивную работу в Мурманской области», – рассказал Эрик Сведал.
Уле Андреас Линдеман работал в Мурманске с 2013 года. Как ранее сообщал «Би-порт», его назначили послом в открывающемся норвежском посольстве в Мали.