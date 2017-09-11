Россия и Норвегия формируют повестку заседания комиссии по рыболовству

12 Сентября 2017 года, 13:39

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ - В Санкт-Петербурге 13 сентября 2017 года состоится сопредседателей Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК). В ходе встречи обсудят организационные вопросы проведения 47-й сессии СРНК, которая начнет свою работу 9 октября 2017 года в Казани.

Стороны обменяются мнениями по основным вопросам повестки дня предстоящей сессии, включая установление возможных объемов общих допустимых уловов совместно регулируемых запасов, а также технических мер регулирования и контроля за промыслом.