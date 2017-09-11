Средняя продолжительность жизни россиян достигла 72,5 лет

12 Сентября 2017 года, 14:05

РОССИЯ/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – Продолжительность жизни россиян выросла и впервые в истории страны достигла 72,5 лет, пишет RT со ссылкой на главу Министерства здравоохранения Веронику Скворцову.

«Согласно данным Росстата, за семь месяцев текущего года, продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в нашей истории достигнув 72,5 лет. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась на один год — с 66,5 до 67,5 года. У женщин продолжительность жизни составила 77,4 года», — отметила Скворцова.

За первые шесть месяцев 2017 года смертность населения трудоспособного возраста снизилась на 8,5%. Также удерживается исторический минимум значений младенческой смертности, которая за семь месяцев снизилась на 11,7%.

В России продолжают падать показатели смертности от основных причин. Смертность населения за семь месяцев 2017 года снизилась на 2,3% и составила 12,7 умерших на 1000 человек населения, тогда как за аналогичный период 2016 года этот показатель составлял 13 на 1000.

Самое существенное снижение показателей смертности отмечается от болезней органов дыхания (на 23,3%), от отравления алкоголем (на 21%) и от туберкулёза (на 17,6%).

Также сократилась смертность от внешних причин (на 11%), в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий (на 10,3%). Число умерших от болезней органов пищеварения снизилось на 10,2%, от болезней кровообращения — на 7,2%, а от новообразований — на 5,5%.