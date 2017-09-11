Летом Мурманчане чаще всего летали в Симферополь, Анталию и Калининград

12 Сентября 2017 года, 14:30

МУРМАНСК/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ - В главной воздушной гавани Заполярья подвели итоги работы за летний период.

За три летних месяца пассажиропоток Мурманского аэропорта вырос на 10,7%. За лето 2016 года аэропорт обслужил 238935 человек, в этом году – 264569 пассажиров. Отмечается рост пассажиропотока на столичных направлениях. Число желающих улететь в Санкт-Петербург увеличилось на 6,9%, в Москву – на 4,6%.

Большинство северян на южном направлении отдали свое предпочтение Крыму. За три месяца авиакомпании перевезли по маршруту Мурманск – Симферополь – Мурманск 18131 человека. Это на 13,7% больше, чем в 2016 году. Пассажиропоток в соседний Сочи вырос на 6,8%. Анапа в этом году оказалась чуть менее загруженным направлением – в качестве места для отдыха её выбрали 8681 воздушных путешественников.

Турецкая Анталия стала местом отдыха для 12217 северян. Отмечается, что каждый борт, выполняющий рейс в теплую Анталию был загружен на 96,4%., что является абсолютным рекордом лета 2017. На этом направлении работали авиакомпания «Икар» и Azur Air.

«Большой прирост пассажиропотока на региональных направлениях – речь идет об Архангельске, Череповце и Калининграде – дал последний город. В целом количество пассажиров увеличилось на 56%. Калининград пользовался у северян популярностью. За лето самолеты «Нордавиа», курсирующие между Мурманском и Калининградом раз в неделю, перевезли 2838 человек. В среднем на каждом рейсе летало 109 человек. Из-за сезонности авиалайнеры отправлялись со 100% загрузкой в июне в одну сторону, а в августе в другую. В планах у перевозчика возобновить этот рейс следующим летом с частотой полетов два раза в неделю» - отметил Александр Архипов, руководитель по авиационной коммерческой деятельности аэропорта «Мурманск».