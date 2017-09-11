Специалисты узнают о планах жителей Мурманской области заводить детей

12 Сентября 2017 года, 14:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ - Росстат с 19 сентября по 6 октября 2017 года проводит Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения. В опросах будут участвовать женщины в возрасте 18-44 лет и мужчины в возрасте 18-60 лет. Выборочное наблюдение охватит 120 домохозяйств, проживающих в городах Мурманске, Апатитах, Кировске и в трёх сельских населённых пунктах – Алакуртти, Высоком и Пушном.

Программа выборочного наблюдения включает в себя семь тематических блоков вопросов: общие сведения о респонденте, брак, рождение детей, мотивы рождения детей, помощь семьям с детьми, жизненные цели и ценности, условия жизни.

Результаты наблюдения необходимы для оценки эффективности существующих мер государственной поддержки семей с детьми и разработки дополнительных мер, позволяющих семьям иметь желаемое число детей.