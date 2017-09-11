12 Сентября 2017 года, 14:40

МУРМАНСК/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – Компания «МегаФон» в сотрудничестве с Информационным центром по атомной энергии Мурманска и международным экологическим объединением «Беллона» представит собственную развлекательную и образовательную программу на Всероссийском фестивале энергосбережения «Вместе ярче» в Мурманске.

Фестиваль, который пройдет 15 сентября в детском центре «Лапландия», станет частью масштабной социальной кампании по пропаганде энергосбережения. Гостей ждут конкурсы, спортивные соревнования, творческие мастерские, занятия по основам энергосберегающего образа жизни и многое другое.

На площадке партнеров мероприятия — компании «МегаФон», Информационного центра по атомной энергии и международного экологического объединения «Беллона» — можно будет узнать о том, как энергоэффективные технологии применяются предприятиями региона, и даже самостоятельно «собрать» модель ветрогенераторной установки. Такие экологически безопасные источники питания используются «МегаФоном» на базовых станциях, установленных в отдаленных районах Мурманской области. Победители игр и викторин от партнеров фестиваля получат сувениры, а участники лектория — памятные дипломы.

«Фестиваль «Вместе ярче» будет иметь вид семейного праздника, что позволит доступно рассказать об ответственном отношении к природным ресурсам всем — и взрослым, и юным мурманчанам. Уверен, что наш опыт позволит как минимум задуматься о важной для всех теме энергосбережения и решить, как каждый может внести свой вклад в дело сохранения энергии», — комментирует директор Мурманского отделения компании «МегаФон» Владимир Чуйко.

Торжественное открытие фестиваля состоится в главном зале «Лапландии» в 14:00. В это же время в холле стартует работа «секций», в том числе: демозона «МегаФон» и викторина с QR-кодами, зона зарядки гаджетов, VR-зона, зона моделирования и виртуальная игра «АЭС на ладони» от Информационного центра по атомной энергии. Лекторий приглашает слушателей в 14:30 и 15:30. Окончание праздника в 17:00. Вход свободный.