В Мурманске продолжается капитальный ремонт объектов культурного наследия

12 Сентября 2017 года, 15:15

МУРМАНСК/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске продолжается капитальный ремонт домов, являющихся объектами культурного наследия. Строители приступили к обновлению еще одного здания. В доме №94 на проспекте Ленина ремонтируют кровлю и фасад. Работы выполняет организация, имеющая соответствующую лицензию.

Сегодня с ходом ремонта ознакомились глава администрации города Андрей Сысоев и генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области Александр Емельянцев.

«Такие рабочие встречи помогают эффективно решать вопросы, возникающие при проведении ремонтных работ, – отметил Сысоев. – К слову, в комитете по культуре Мурманской области проведено совещание, чтобы ускорить процесс очистки фасадов от дополнительных элементов».

Напомним, в этом году в Мурманске запланирован капитальный ремонт 137 многоквартирных домов, а также 28 зданий со статусом «объекты культурного наследия». На сегодняшний день в работе находятся 23 таких дома.

Благодаря изменениям в федеральном законодательстве у муниципальных образований появится право дополнительно перечислять деньги в Фонд капитального ремонта. Однако не все собственники добросовестно оплачивают взносы. К примеру, в некоторых домах, запланированных к ремонту, задолженность по оплате взносов составляет несколько сотен тысяч рублей.

«К сожалению, в Мурманске достаточно большое количество неплательщиков. С ними активно ведется претензионная работа», – рассказал Емельянцев.

Ранее «Би-порт» писал, что мурманчане жалуются на нарушения техники безопасности при ремонте домов и нежелание трудовой инспекции решить это вопрос. Трудовая инспекция предложила удалить эту публикацию.