Дмитрий Медведев получил в подарок российский телефон Inoi R7

12 Сентября 2017 года, 15:25

РОССИЯ/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – Дмитрий Медведев посетил третью международную специализированную выставку «Импортозамещение», где получил в подарок российский телефон, пишет RT.

На одном из стендов премьер-министру вручили телефон Inoi R7.

«Он не связан ни с какими сервисами зарубежными, так что точно не отключат», — заверили Медведева.

Отмечается, что внимание премьера привлекла новая модель кабины КамАЗа, которая будет запущена в серийное производство в 2019 году. Медведев осмотрел кабину снаружи и изнутри, подробно изучил приборную панель, коробку передач, руль.

Кроме того, он оценил автобус российского производителя, из кабины которого посигналил посетителям выставки, ознакомился с продукцией Ингушетии и Машиностроительного завода имени Калинина, а также зашёл на стенд с дробильно-сортировочным оборудованием.