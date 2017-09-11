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Главная » НОВОСТИ » Ледокол «Новороссийск» отправился в Арктику с научной миссией
 
 
 
 
12 Сентября 2017 года, 15:55

Ледокол «Новороссийск» отправился в Арктику с научной миссией


МУРМАНСК/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ - Ледокол «Новороссийск», находящийся в оперативном управлении Мурманского филиала Росмопорта, отправился в очередной рейс в интересах ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт». В рамках запланированной научной программы ледокол в акваториях Баренцева и Карского морей и моря Лаптевых обеспечит возможность проведения научных исследований, связанных с физическим воздействием на айсберги.

Впервые эксперименты по буксировке айсбергов были проведены ледоколом Мурманского филиала «Капитан Драницын» в сентябре-октябре 2016 года. Текущий рейс ледокола «Новороссийск» является продолжением программы научных экспериментов, которая направлена на обеспечения безопасности морских судов и буровых установок при проведении работ в акватории северных морей.

В морской порт Мурманск ледокол «Новороссийск» вернется в конце октября 2017 года.

 

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