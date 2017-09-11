Североморск накроют дымами

12 Сентября 2017 года, 16:05

СЕВЕРОМОРСК/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – В Североморске в период с 14 по 20 сентября в рамках мероприятий по боевой подготовке планируется проведение учения по аэрозольной маскировке. Аэрозольная маскировка будет производиться нейтральными составами, не оказывающими влияние на состояние жизни и здоровья населения.

Во время проведения учения по аэрозольной маскировке возможно ухудшение видимости. В период проведения учения лучше воздержаться от проветривания жилых и служебных помещений.

Источник: citysever.ru