В Мурманске и Апатитах покажут фильм-концерт «Проводник»

12 Сентября 2017 года, 16:15

МУРМАГНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – Международный Кинофестиваль в Тромсё при поддержке фонда BarentsKult и посольства Норвегии в России представляет фильм-концерт «Проводник» (OFELAŠ).

В этом году свой тридцатилетний юбилей отмечает фильм саамского режиссера Нильса Гаупа «Проводник». Это первый полнометражный фильм, снятый представителем малочисленного народа севера на своем родном языке. Историко-приключенческая драма, основанная на национальном саамском эпосе, повествует о юноше, спасшем свое племя от набегов Чуди.

Перед публикой в России фильм предстанет в новом качестве. Международная команда музыкантов переосмыслила ленту и в 2017 году создала новое музыкальное сопровождение, которое исполняется вживую непосредственно на кинопоказе.

В фильме снимаются Миккель Гауп, Ингвальд Гутторм и Нилс Утси, живое музыкальное сопровождение – Якоп Янссённ, Марья Мортенссон, Кристиан Олстад, Магнус Виик и Владислав Дёмин. Продолжительность 86 мин.

1 сентября показ «Проводника» уже состоялся в Тромсё (Норвегия). 19 сентября в 19:00 фильм покажут в Апатитах (кинотеатра «Полярный»), а 20 сентября в 19:00 – в Мурманске (кинотеатр «Мурманск»). Также показы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Северодвинске и Архангельске.