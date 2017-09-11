В Кольском районе нашли и обезвредили гранаты времён войны

12 Сентября 2017 года, 16:25

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ - На днях в дежурную часть полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в лесу, в километре от федеральной трассы «Кола» у заброшенной железнодорожной подстанции он нашел предметы, похожие на гранаты.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОНа Управления Росгвардии по Мурманской области.

Специалисты провели осмотр подозрительных предметов и установили, что перед ними гранаты времен Великой Отечественной войны: две боевые РГ-33 отечественного производства, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан, и часть боевой гранаты М-24 иностранного производства без взрывателя.

Саперы ОМОНа пришли к выводу, что данные гранаты можно транспортировать и перевезли боеприпасы в отдел полиции для их последующего уничтожения в установленном порядке.