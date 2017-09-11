В Мурманской области разыскивают пропавшую женщину

12 Сентября 2017 года, 16:21

АПАТИТЫ/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ - Уголовный розыск Межмуниципального отдела МВД России «Апатитский» разыскивает Боклагову Ирину Эдуардовну 27.10.1986 года рождения, которая 29 августа 2017 года в дневное время ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. В полицию заявление об ее уходе поступило 10 сентября текущего года.

Приметы: на вид 30 лет, рост 170 см, плотного телосложение, волосы рыжего цвета до плеч.

Была одета: куртка белого цвета, толстовка коричневого цвета, спортивные штаны черного цвета, кроссовки серого цвета. При себе имела документы и мобильный телефон.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой или видел ее, просьба сообщить по телефону 8 (815-55) 6-16-20 (оперуполномоченные группы розыска), 4-52-00 (дежурная часть МО МВД России «Апатитский» или 02.