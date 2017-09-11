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Главная » НОВОСТИ » «МегаФон» объявляет о старте конкурса для журналистов и блогеров «Добро начинается с тебя!»
 
 
 
 
12 Сентября 2017 года, 19:00

«МегаФон» объявляет о старте конкурса для журналистов и блогеров «Добро начинается с тебя!»


РОССИЯ/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – «МегаФон» объявляет о старте второго конкурса для журналистов и блогеров на лучший материал по социальной теме «Добро начинается с тебя!».

Авторы федеральных и региональных СМИ смогут бесплатно посетить более 50 мероприятий в рамках благотворительных проектов МегаФона по всей стране, взять эксклюзивные интервью у участников и организаторов проектов, своими глазами увидеть, как устроена благотворительность в разных уголках России, и рассказать об этом читателям и зрителям.

Первый конкурс «Помогать по-настоящему», прошедший в 2016 году, вызвал огромный интерес. На суд экспертов  были представлены сотни фото, видео и текстовых материалов, позволивших тысячам людей по всей стране взглянуть на благотворительность в России под иным углом.

«В этом году мы планируем привлечь еще больше участников. Мы верим, что появление новых грамотных и качественных материалов в СМИ и Интернете на социальную тему помогут сделать благотворительность не просто абстрактным понятием, а доступной сферой деятельности для каждого человека вне зависимости от его возраста, состояния и материального положения. Мы надеемся, что работы участников Конкурса научат помогать по-настоящему грамотно, поддерживать по-настоящему эффективно, послужат примером для других и обеспечат новыми возможностями максимальное количество нуждающихся людей», - отметила Юлия Ганина, руководитель по корпоративным коммуникациям и благотворительности «МегаФона».

 В этот раз Конкурс будет проводиться в пяти номинациях: «Лучшее СМИ», «Лучший автор СМИ», «Лучший блогер», «Лучший фото/видео-репортаж», «Лучший материал будущего журналиста».

Победитель в первой категории получит денежный грант в размере 300 000 руб. Лучший автор СМИ и Лучший блогер получат по 100 000 руб.  Призом в категории «Лучший фоторепортаж» станет проведение персональной фотовыставки на одной из площадок Москвы. Для победителя в номинации «Лучший материал  будущего журналиста» будет организована стажировка в редакции одного из Информационных партнеров Конкурса. Победители также получат право стать амбассадорами благотворительной деятельности «МегаФона» в 2018 и посетить Чемпионат мира по футболу среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя». Участников Медиатура ждут специальные призы от «МегаФона».

Заявки на участие принимаются с 11 сентября по 31 декабря на сайте www.dobro.megafon.ru. Объявление и торжественное награждение победителей конкурса состоится 16 февраля 2018 года.

 

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