Лишённая родительских прав мурманчанка похитила свою дочь из детского сада

12 Сентября 2017 года, 21:30

МУРМАНСК/ 12 сентября/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области проводит проверку по сообщение о мурманчанке, которая незаконно лишила свободы малолетнего ребёнка.

По предварительной информации следствия, 11 сентября 2017 года женщина, 1973 года рождения, лишенная родительских прав в отношении своей дочери, 2014 года рождения, в отсутствии законных оснований забрала ее из дошкольного образовательного учреждения. В дальнейшем женщина удерживала ребенка в квартире по месту своего жительства в городе Мурманске. Также предварительно установлено, что действий, направленных на причинение вреда ребенку, женщина не предпринимала.

Следствием запланировано проведение опросов персонала детского сада, выяснение иных значимых обстоятельств произошедшего, а также будет дана правовая оценка сотрудникам детского учреждения, которые беспрепятственно передали ребенка.