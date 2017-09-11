В Мурманской области ожидается до +11 градусов

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – По данным Мурманского гидрометцентра 13 сентября на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь. Температура воздуха +6+11 градусов.
На западе Баренцева моря наблюдается ветер юго-восточный, восточный 15-18 м/с.
По данным наблюдений на 12 сентября уровни воды на реках выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 10-50 см, на реках Поной и Умба - выше на 70-90 см. Уровни воды на реках ниже прошлогодних уровней на 5-30 см, на реках юго-запада, юга и востока области - выше на 5-15 см. Температура воды на реках и водоёмах равна 5,5-12 градусов, на горных реках 4-5 градусов.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +6 градусов, ветер юго-западный 3-7 м/с.