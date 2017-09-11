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Сари
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Главная » НОВОСТИ » Руководство колонии в Мурманской области подозревают в коррупции
 
 
 
 
13 Сентября 2017 года, 08:35

Руководство колонии в Мурманской области подозревают в коррупции


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – В уголовно-исполнительной системе Мурманской области выявлен факт коррупции. Как сообщили «Би-порту» в УФСИН по Мурманской области, бывший сотрудник, один из руководителей региональной исправительной колонии, во время службы в УИС вступил в отношения коррупционного характера с осужденным. Преступление было выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности.

«После проведённых оперативных мероприятий в порядке статей 144, 145 УПК РФ материалы проверки были переданы в следственные органы Следственного комитета по Мурманской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела», - сообщили в ведомстве.

Детали происшествия, а также информация о том, о какой колонии идёт речь, в настоящий момент не сообщается.

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