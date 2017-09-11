Минимальный набор продуктов по-прежнему дешевеет

13 Сентября 2017 года, 09:45

РОССИЯ/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – По данным Росстата, стоимость минимального набора продуктов питания в августе в среднем по России составила 3839,9 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 5,6%. Набор дешевеет второй месяц подряд.

В минимальный набор продуктов питания входят мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль — всего 33 наименования. При расчете стоимости чиновники используют условные объемы потребления и средние розничные цены.

В Министерстве экономического развития «Известиям» заявили, что изменение стоимости минимального набора продуктов питания «коррелирует с динамикой цен на продовольственные товары по России в целом».

«Основной вклад в снижение стоимости условного набора продуктов питания в последние месяцы вносит падение цен на отдельные виды плодоовощной продукции, входящие в перечень товаров для расчета минимального набора продуктов, вследствие поступления на рынок продукции нового урожая, — сказали в Минэкономразвития. — Также снижение стоимости условного набора обусловлено удешевлением ряда других продуктов: кур, яиц, сахара, масла подсолнечного, круп и бобовых, молока, сыра и т.д. при высокой насыщенности рынков».

Научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Елисеева также заметила, что минимальный набор продуктов дешевеет в первую очередь благодаря спаду цен на овощи и фрукты.

«Например, в августе, по данным Росстата, подешевели капуста белокочанная на 42,6%, картофель, морковь, лук репчатый, помидоры — на 26,2–28,5%, свекла, виноград и бананы — на 15,6–18,6%. Это сезонное явление, связанное с урожаем данной продукции», — сказала Елисеева.

В августе Росстат зафиксировал дефляцию в размере 0,5%, что стало рекордным показателем с 1991 года. Урожай зерновых в этом году может превзойти результат прошлого года. Очередной рекорд по урожаю в России может привести и к уходу инфляции ближе к 3,6–3,8% по итогам года.