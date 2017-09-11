Перед работниками «Центра гигиены и эпидемиологии» почти погашен долг по зарплате

13 Сентября 2017 года, 09:58

Снежногорск/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – Следственными органами Следственного комитета России по Мурманской области по сообщению о невыплате заработной платы работникам «Центра гигиены и эпидемиологии №120 ФМБА России», распространенному в СМИ, проводится процессуальная проверка.

Установлено, что с июля текущего года 42 работника Центра не получали зарплату, общий размер которой составлял более 380 тысяч рублей. Сейчас уже возмещена большая часть задолженности в размере более 300 тысяч рублей.

Перед следственными органами СК России поставлена задача тщательно и всесторонне рассматривать каждое сообщение о невыплате зарплаты и принимать исчерпывающие меры, направленные на возмещение ущерба.