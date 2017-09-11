На горнолыжный курорт Турции запустят новый чартер

ТУРЦИЯ/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – После нескольких лет отсутствия в грядущем зимнем сезоне вновь появится чартерная линия на горнолыжный курорт Эрджиес (Турция), сообщает «Туристер».
Эрджиес находится на склонах Средней Анатолии, недалеко от Каппадокии. Чартеры запустит авиакомпания Royal Flight по заказу туроператора Coral Travel. Рейсы из Москвы в аэропорт Кайсери будут выполняться один раз в неделю с 29 декабря 2017 года до 16 марта 2018 года.
Курорт Эрджиес имеет новейшие в Турции подъемники, системы, бесперебойно обеспечивающие туристов искусственным снегом, и т.д.